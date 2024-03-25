Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak

Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin doğu bölgelerindeki 10 il için yoğun kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 1

Yapılan son duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimleri, Şırnak’ın ve Siirt’in doğu bölgelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 2

Ayrıca, Diyarbakır’ın kuzeydoğu kesimleri, Batman’ın kuzeyi ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek alanlarda kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 3

Mardin çevreleri, Batman’ın güneyi, Şırnak ve Siirt’in batı bölgelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlarının olması bekleniyor.

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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 4

Vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 5
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 6
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 7
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 8
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 9
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 10
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 11
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 12
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 13
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 14
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 15
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 16
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 17
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Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak 18
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