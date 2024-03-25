Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak

Yapılan son duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimleri, Şırnak’ın ve Siirt’in doğu bölgelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.
Ayrıca, Diyarbakır’ın kuzeydoğu kesimleri, Batman’ın kuzeyi ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek alanlarda kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.
Mardin çevreleri, Batman’ın güneyi, Şırnak ve Siirt’in batı bölgelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlarının olması bekleniyor.
Vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.