Dereye kurulan beton bent yıkıldı. Yol çöktü

Osmaniye’de aşırı yağışlar 2 gündür devam ediyor. Sağanaktan vatandaşlar da olumsuz etkilendi.
Aşırı yağış nedeniyle Karaçay Deresi’nin debisi yükseldi. Debi artınca dereye kurulan beton bent yıkıldı.
Toprak yol resmen çöktü. Çökmeyi fark edenler hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen belediye ve AFAD ekipleri hemen harekete geçti.
Ekipler çöken yolu güvenlik şeridi çekerek kapattı.
Belediye Başkanı Kadir Kara, yetkililerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sokak aydınlatma direkleri ise dereye düşmemesi için banklara bağlandı.
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