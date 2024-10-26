Meteoroloji 2 ili gösterdi… Çok kuvvetli kar ve sağanak bekleniyor (26 Ekim 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) hava tahminlerini güncelledi. Son veriler ışığında Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneşli bir hava olacağı da belirtildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Kars ile Ardahan çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği de aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği de öngörülüyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARI

MGM tarafından yapılan son tahminlerde Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000m ve Üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yağış bekleniyor. Hafta sonu ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve güneşli havanın hakim olacağı belirtildi.