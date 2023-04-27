Meteoroloji 27 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Aralarında İstanbul da var. Yağmur Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Corum ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı