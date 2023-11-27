Meteoroloji 28 ili sarı ve turuncu kod ile uyardı

Yurtta soğuk havalar artık kendisini iyice hissettiriyor.

Fırtına, sağanak ve kar yağışı, bugün yurt genelinde etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü.

Birçok kentte şiddetli yağışlar ve fırtına yaşandı. Denize yakın bölgelerde su baskınları yaşanırken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir tahmin haritası yayınladı.

Buna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası doğuya doğru ilerlerken 28 il de sarı ve turuncu kodla uyarıldı.

TURUNCU VE SARI KODLA UYARILAN 28 İL

Sadece Hatay turuncu kodla uyarılırken, sarı kodla uyarılan 27 il ise şu şekilde sıralandı;

Adana, Ağrı, Artvin, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce