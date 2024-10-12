Meteoroloji 3 bölge için saat vererek uyardı! Sağanak yağış çok kuvvetli vuracak (12.10.2024)

Meteoroloji verilerinden alınan bilgiye göre, bugün Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yerel kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı açıklamasında MGM, bulundu. Hava sıcaklığının, Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı belirtildi.

MGM 3 BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), tarafından yapılan son tahminlere göre bugün Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, olacağı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 3-5 DERECE DÜŞECEK

MGM tarafından yapılan uyarıda yağışların, İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi. Marmara'da 3 ila 5 derece hava sıcaklığının azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

????12 Ekim 2024 Cumartesi

????Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

????️Hava Sıcaklığı: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/t06wVhQgLX — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 12, 2024

25 EKİM’DE SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Ayrıca Avrupa’daki meteoroloji platformu, WXCharts, 25 Ekim’den itibaren Avrupa’yı soğuk hava dalgasının vuracağını duyurdu. Uyarıda Türkiye’nin bazı bölgelerinde sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşeceği tahmin edildi. Doğu illerde sıfırın altında değerler görüleceği aktarıldı.