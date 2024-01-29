Meteoroloji 3 il için uyardı. Çok kuvvetli fırtına geliyor

Kaynak: AA
Meteoroloji 3 il için uyardı. Çok kuvvetli fırtına geliyor
Meteoroloji’den yurdun batı bölgeleri ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtınaların olacağı uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yarın Çanakkale ve Balıkesir’in batı bölgeleri ile İzmir’in kuzey ve batı kesimlerinde rüzgar, kuzeyden güçlü bir şekilde ve yer yer fırtına şeklinde esmeye devam edecek.

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Öte yandan, Doğu Akdeniz’de yarından itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

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Fırtına, çarşamba akşamı bölgenin doğusunda etkisini yitirecek ve perşembe öğleden sonra da genel olarak etkisini kaybedecek.

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Ağaçların ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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