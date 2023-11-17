Meteoroloji 3 ili uyardı: Tam Fırtına bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 3 il için tam fırtına uyarısı yaptı.

KAYNAK: İHA
Meteoroloji 3 ili uyardı: Tam Fırtına bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Bingöl ve Tunceli için 'Tam Fırtına' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiği ifade edildi.

Öte yandan vatandaşlardan çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

RÜZGAR ÇEŞİTLERİ:

11.jpg

İlgili Haberler
THY seferlerine fırtına engeli: 40 sefer karşılıklı iptal edildi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Son Haberler
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu Dünya
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem Gündem
Datça’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 14 zehir taciri yakalandı Gündem
Erzincan'da 14 zehir taciri yakalandı
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli Gündem
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferlerine fırtına engeli
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı Gündem
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti” Magazin
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti”
Rusya LGBT yasaklansın istiyor Dünya
Rusya LGBT yasaklansın istiyor