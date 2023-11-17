Meteoroloji 3 ili uyardı: Tam Fırtına bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Bingöl ve Tunceli için 'Tam Fırtına' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiği ifade edildi.

Öte yandan vatandaşlardan çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

RÜZGAR ÇEŞİTLERİ: