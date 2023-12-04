Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre; yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. 5 il için sarı kod uyarısı verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların 9 derece birden azalacağını ve yağışların artacağını duyurdu.

KUVVETLİ YAĞIŞ GERİ GELİYOR

Yağışlar, özellikle Marmara'nın batı kesimini etkileyecek. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde de gece saatlerinden sonra yağış başlayacak.

Bugün 20 dereceyi gören İstanbul'da ise yarın sıcaklık 9 derece düşerek 11 dereceye kadar inecek. Yağışlı hava, pazartesi gününden itibaren iç ve doğu kesimlere doğru yayılacak. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

O İLLERİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış beklendiği için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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