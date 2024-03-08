Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen vuracak. Herkes tedbirini alsın

Kaynak: AA
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen vuracak. Herkes tedbirini alsın
Meteoroloğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 7 il için yarın sağanak ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Bingöl çevreleri ile Mardin'in batı, Batman'ın kuzey, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'nın doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

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Açıklamada, genel olarak yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1000 metre üzerindeki yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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