Meteoroloji 8 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi.

Verilere göre; Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun’un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA 30 DERECE

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 33, en düşük 23 derece olacak.