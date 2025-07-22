Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek açıkladı: Tüm zamanların rekoru! Tarih verildi...

Balkanlar üzerinden Afrika sıcakları Türkiye’ye dün giriş yaptı. Sıcakların en etkili olacağı günler ise hafta ortası ve Cuma günü olacak. Cuma günü Siirt ve Adana’da 50 dereceleri görerek tüm zamanların sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor. Bu noktada uzman isimlerde cehennem sıcaklarından korunmak için uyarılarını yapıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

CUMA GÜNÜ REKOR SICAKLIK DEĞERİ

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinde Afrika girişi olurken, Basra üzerinden de yüksek nemin gelmesiyle bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Ülke genelinde sıcaklık rekor derecelere kadar gelmiş durumda. Çarşamba ve Cuma günü Siirt ve Adana’da sıcaklık değerlerinin 50 dereceye gelerek tüm zamanların rekoru kırılabilir.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise sıcak havada vatandaşlara kritik uyarılar yapıyor. 11.00 ile 17.00 arasında güneşli havada dışarıya çıkmayın. En az 3 litre su tüketilmesi gerekiyor. Ağır eforlardan kaçınmak, şapka ve şemsiye kullanılabilir. Bol kıyafetler giyinebilirsiniz, çildiniz için güneş kremi kullanabilirsiniz.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık