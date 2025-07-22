Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek açıkladı: Tüm zamanların rekoru! Tarih verildi...

Balkanlar üzerinden Afrika sıcakları Türkiye’ye dün giriş yaptı. Sıcakların en etkili olacağı günler ise hafta ortası ve Cuma günü olacak. Cuma günü Siirt ve Adana’da 50 dereceleri görerek tüm zamanların sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor. Bu noktada uzman isimlerde cehennem sıcaklarından korunmak için uyarılarını yapıyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.
CUMA GÜNÜ REKOR SICAKLIK DEĞERİ
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Balkanlar üzerinde Afrika girişi olurken, Basra üzerinden de yüksek nemin gelmesiyle bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Ülke genelinde sıcaklık rekor derecelere kadar gelmiş durumda. Çarşamba ve Cuma günü Siirt ve Adana’da sıcaklık değerlerinin 50 dereceye gelerek tüm zamanların rekoru kırılabilir.
UZMANLAR UYARIYOR
Uzmanlar ise sıcak havada vatandaşlara kritik uyarılar yapıyor. 11.00 ile 17.00 arasında güneşli havada dışarıya çıkmayın. En az 3 litre su tüketilmesi gerekiyor. Ağır eforlardan kaçınmak, şapka ve şemsiye kullanılabilir. Bol kıyafetler giyinebilirsiniz, çildiniz için güneş kremi kullanabilirsiniz.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık