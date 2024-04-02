Meteoroloji 'dikkat' diyerek haritayı yeniledi uyarıyı yaptı. Kabus yarın Afrika'ya geri dönüyor

Meteoroloji salı gününün hava tahmin raporlarını yayınladı.

Bahar havasının hakim olacağı bu günlerde Meteoroloji, 4 gündür ülkemizi etkisi altına Afrika tozlarının da yarından (3 Nisan Çarşamba) itibaren yurdu terk edeceğini açıkladı.

ADANA'DA HAVA SICAKLIKLARI 33 DERECEYİ GÖRDÜ

Hava sıcaklıklarının 10-13 derece normal seyrinin üstünde olacağı belirtilirken Adana kent merkezinde termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Afrika tozlarının yurdu terk etmesiyle sıcaklıklar da yurdu terk etmeyecek. Sıcaklıkların artarak devam edeceği ve İstanbul'da hava sıcaklıklarının ise 26-27 dereceye kadar çıkabileceği aktarıldı.

Sabah ve gece saatlerinde ise sıcak hava yerini sis ve puslu havaya çevirecek.

HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, tüm haftanın verilerini de yayınlayarak bu hafta yurt genelinde sıcak havaların hakim olacağını, bazı bölgelerde yer yer hafif yağmurların olabileceğini belirtti.

Haritanın tamamen güncellendiği ve büyük oranda yağmur beklenmediğinin ise altı çizilirken, Meteoroloji notlarında bugün ülke genelinin 6-10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 26 derece olacak

İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 23 26 derece olacak

İzmir: Az bulutlu 30 26 derece olacak

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu 31 26 derece olacak

Antalya: Az bulutlu ve açık 25 26 derece olacak

Samsun: Az bulutlu 21 26 derece olacak

Trabzon: Az bulutlu 19 26 derece olacak

Erzurum: Az bulutlu 17 26 derece olacak

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25 26 derece olacak