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Meteoroloji’den o bölgelerde kuvvetli fırtına uyarısı! Akşam saatlerinden itibaren...

Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji’den o bölgelerde kuvvetli fırtına uyarısı! Akşam saatlerinden itibaren...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yarın öğle saatlerinden itibaren batı ile güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi. Fırtınanın pazar günü batıda sabah, doğuda öğlen etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

Antalya Körfezi'nde ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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