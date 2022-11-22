﻿Meteoroloji uyardı! Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in güneydoğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde de yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Göller Yöresi'nde yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkililerince ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.