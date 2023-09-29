Meteoroloji İstanbul için özellikle uyardı. Çok kuvvetli geliyor dünü aratacak

Dün ülkemizin Batı bölgesinde etkisini gösteren yoğun sağanak yağışlar bugün de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 kent için sarı kodlu uyarı verirken İstanbul için özellikle uyarı yaptı.

Meteoroloji İstanbul için özellikle uyardı. Çok kuvvetli geliyor dünü aratacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için "sarı" kod uyarısında bulundu.

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Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Meteoroloji İstanbul, Ankara ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

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İSTANBUL SAĞANAKLA MÜCADELE ETTİ

İstanbul Valiliği ise dün saat 16.00 sularında özellikle şehrin kuzey bölgelerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklamada bulundu. Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştüğüne yer verilen yazılı açıklamada, kent genelinde sağanaktan kaynaklanan 769 olayın meydana geldiği ifade edildi.

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7 KENTE UYARI

Öte yandan bugün içinse Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı. Bu kentler ise Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya olarak sıralandı.

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SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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