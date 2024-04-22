Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı.

GİRESUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

TOKAT °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.