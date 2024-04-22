Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor

Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama Marmara’nın batısıyla Ege Bölgesi’nde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiği açıklandı. Toz taşınımının yeniden ülkeye gireceği duyuruldu.
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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 1

Meteorolojiden yapılan son uyarıya göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 2

Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı olacağı aktarıldı.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 3

HAVA SICAKLIĞI 2 İLE 6 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 4

TOZ TAŞINIMI GERİ DÖNÜYOR

Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 5

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Çanakkale’nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiği ifade edildi.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 6

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu olacak

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 7

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 8

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu olacak.

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu olacak.

İZMİR °C, 24°C
Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı olacak.

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı olacak.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 9

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’de toz taşınımı olacak.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 10

ADANA °C, 27°C
Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu olacak.

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 11

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edildi.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 12

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği aktarıldı.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı.

GİRESUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

TOKAT °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 14

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği belirtildi.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu olacak.

KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu olacak.

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu olacak.

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği aktarıldı.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu olacak.

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu olacak.

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu olacak.

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Meteoroloji 'kış geri geldi' dedi. Sağanak yağışlar tozlarla birlikte geri dönüyor 16
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