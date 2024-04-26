Meteorolojiden bugün için flaş uyarı. Tedbirli olun çağrısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünkü hava durumunu paylaştı. Meteoroloji toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

Sağanak ile birlikte çamur yağacağını belirten Meteoroloji uyarılarda bulundu. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı vurgulandı.

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor. Dolayısıyla hava kalitesinde azalma olacak. Ulaşımlar da aksanabilir. Arabalar, balkonlar ve camlar da tozla kaplanabilir.

Meteorolojiden yapılan uyarı ise şu şekilde:

26 Nisan 2024 Cuma

Kuvvetli Rüzgarlara Dikkat!

Toz Taşınımı Bekleniyor!

Hava Sıcaklığı: Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HAVA DURUMU RAPORU:

EDİRNE

Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak.

İSTANBUL

Öğle saatlerinden sonra sağanak.

İZMİR

Parçalı bulutlu.

ANTALYA

Parçalı bulutlu

ANKARA

Akşam saatlerinde sağanak.

ESKİŞEHİR

Akşam saatlerinde sağanak.