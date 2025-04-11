Meteoroloji o bölge için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...

Kaynak: AA
Meteoroloji o bölge için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Kıyı şeridinde kuvvetli ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bartın ve Karabük geneli ile Kastamonu'nun batısı, Bolu'nun doğusu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son Haberler
FIFA Türk kulüplerinin tepesine karabasan gibi çöktü. 8 takıma birden yasak geldi
FIFA Türk kulüplerinin tepesine karabasan gibi çöktü. 8 takıma birden yasak geldi
Yalova’da drift macerası hüsranla bitti
Yalova’da drift macerası hüsranla bitti
Fatih Altaylı şakasını yapmıştı, gerçek oldu! "Bahçeli'nin bile aklına geldi" diyerek açıkladı...
Fatih Altaylı şakasını yapmıştı, gerçek oldu! "Bahçeli'nin bile aklına geldi" diyerek açıkladı...
Borsa İstanbul’da yatay seyir: Gözler küresel verilerde! (11 Nisan 2025)
Borsa İstanbul’da yatay seyir: Gözler küresel verilerde!
Meteoroloji o bölge için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Meteoroloji o bölge için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...