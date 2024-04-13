Meteoroloji pazartesiyi işaret ederek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren yağışların sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilerek orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Önümüzdeki hafta ortasında Muğla ve Aydın çevrelerindeki sıcaklıklara mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında, "Yağışsız bir döneme de girdiğimiz için bir haftalık periyotta orman yangınları konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.