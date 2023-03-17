17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesindeki 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Deprem bölgesindeki 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde bugün öğleden sonra başlayacak ve akşam saatlerinde etkisini artıracak kuvvetli yağışlara ilişkin uyarı yapıldı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:08
Takip Et

Meteoroloji saat verdi. Deprem bölgesindeki 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Deprem bölgesindeki 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra deprem bölgesinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Yağışların deprem bölgesi genelinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Adıyaman'ın kuzey, Malatya'nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, yakın zaman önce yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle toprağın doyması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmesi ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

(Kaynak: AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
7
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.