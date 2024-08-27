Meteoroloji saat verdi. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri başta olmak üzere güney ve batı bölgelerinin de zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kocaeli’nin kuzeyi ve İstanbul’da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden, güney ve doğu bölgelerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli’nin kuzey kesimleri ve İstanbul’da kuvvetli yağışlar olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU:

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Edirne: 34°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 31°C, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 31°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kocaeli: 32°C, kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

Afyonkarahisar: 29°C, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 32°C, az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde sağanak yağışlı.

Manisa: 34°C, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla: 32°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Adana: 35°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Antalya: 32°C, iç kesimlerde sağanak yağışlı.

Hatay: 32°C, İskenderun Körfezi çevresinde sağanak yağışlı.

Isparta: 31°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı ve güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: 31°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Çankırı: 32°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Eskişehir: 29°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Konya: 32°C, parçalı bulutlu.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Bolu: 28°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Düzce: 30°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Sinop: 30°C, yerel sağanak yağışlı.

Zonguldak: 27°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak yağışlı.

Amasya: 34°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Artvin: 31°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Samsun: 29°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Trabzon: 29°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğuda öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Erzurum: 28°C, yerel sağanak yağışlı.

Kars: 28°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Malatya: 35°C, az bulutlu.

Van: 27°C, az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 38°C, az bulutlu.

Gaziantep: 34°C, az bulutlu.

Siirt: 37°C, az bulutlu.

Şanlıurfa: 36°C, az bulutlu ve açık.