Meteoroloji saat vererek uyardı! O illere sağanak yağış geliyor (02.03.2025)

15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, bölgelerden bölgelere hava durumu nasıl?

İşte 2 Mart Pazar günü hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesindeki illerde sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar bölgede 10 ile 15 derece aralığında seyrediyor. Yağışların akşam saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların pazartesi ve Salı günü de devam etmesi bekleniyor.

Ege Bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları İzmir’de 17, Muğla’da 15, Afyonkarahisar’da 13 derece ölçülüyor. Pazartesi günü birkaç derecelik sıcaklık düşüşüyle bölgede yağışlı bir hava bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde de parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Antalya’da 18, Adana’da 19, Kahramanmaraş’ta 16 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde sis etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları Ankara’da 12, Eskişehir’de 14, Sivas’ta 4 derece ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Bölgenin batısında ve yükseklerinde sis de etkili oluyor. Sıcaklıklar Bolu’da 12, Samsun’da 10, Trabzon’da 9 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Gündüz sıcaklıkları Kars’ta eksi 1, Malatya ve Elazığ’da 11, Hakkari’de 2 derece ölçülüyor. Kuzey kesimlerde gece sıcaklıklar eksi 17,18 derecelerde seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar bölgede en yüksek 15-16 derecelerde ölçülüyor.