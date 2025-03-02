Meteoroloji saat vererek uyardı! O illere sağanak yağış geliyor (02.03.2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji saat vererek uyardı! O illere sağanak yağış geliyor (02.03.2025)

2 Mart Pazar günü için meteoroloji tahminlerini açıkladı. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşılırken yurttaki hava durumu verileri de belli oldu. İşte bölge bölge hava durumu verileri...

15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, bölgelerden bölgelere hava durumu nasıl?

İşte 2 Mart Pazar günü hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesindeki illerde sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar bölgede 10 ile 15 derece aralığında seyrediyor. Yağışların akşam saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların pazartesi ve Salı günü de devam etmesi bekleniyor.

Ege Bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları İzmir’de 17, Muğla’da 15, Afyonkarahisar’da 13 derece ölçülüyor. Pazartesi günü birkaç derecelik sıcaklık düşüşüyle bölgede yağışlı bir hava bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde de parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Antalya’da 18, Adana’da 19, Kahramanmaraş’ta 16 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde sis etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları Ankara’da 12, Eskişehir’de 14, Sivas’ta 4 derece ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Bölgenin batısında ve yükseklerinde sis de etkili oluyor. Sıcaklıklar Bolu’da 12, Samsun’da 10, Trabzon’da 9 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Gündüz sıcaklıkları Kars’ta eksi 1, Malatya ve Elazığ’da 11, Hakkari’de 2 derece ölçülüyor. Kuzey kesimlerde gece sıcaklıklar eksi 17,18 derecelerde seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar bölgede en yüksek 15-16 derecelerde ölçülüyor.

Son Haberler
Meteoroloji 5 il için uyardı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor (2 Mart 2025)
Meteoroloji 5 il için uyardı! Sağanak ve kar...
İstanbul’da akılalmaz olmaz olay! 2 katlı binaya defalarca silahla ateş açıldı
İstanbul’da akılalmaz olmaz olay! 2 katlı binaya defalarca silahla ateş açıldı
Fenomen dizi geri dönüyor! Yayından kaldırılmıştı
Fenomen dizi geri dönüyor! Yayından kaldırılmıştı
TBMM'de bu hafta: Gündemde hangi konular var?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Emekli öğretmenden örnek davranış! Gönüllü olarak yapıyor
Emekli öğretmenden örnek davranış! Gönüllü olarak yapıyor