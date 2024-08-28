Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak

Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak
Düzenleme: Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli’nin bazı ilçeleri ile Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Ankara’nın bazı bölgeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 1

Önümüzdeki iki saat içinde Kocaeli’nin Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 2

Ayrıca, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu’nun güneyi ve Ankara’nın kuzeyinde de benzer hava koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 4

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 5

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 6

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 7

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 8

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 9

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 10

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 11

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 12

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 13

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 14

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 15

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 16

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçerleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 17

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 18

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 19

ANKARA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 20

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 21

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, güney ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 22

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 23

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 24

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 25

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 26

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 27

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 28

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 29

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 30

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 31

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 32

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 33

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 34

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 35

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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