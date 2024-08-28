Meteoroloji saat verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.