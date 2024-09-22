Meteoroloji saat verip 9 ili uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor. 22 Eylül 2024

Kaynak: AA
Meteoroloji saat verip 9 ili uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor. 22 Eylül 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Orta ve Batı Karadeniz'de 9 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar, Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun'un kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısıMeteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

meteoroloji-uyari-yenicag-001.jpg

meteoroloji-uyari-yenicag1-001.jpg

İstanbul'da yağmur etkili oldu. Meteoroloji yarın için de uyarıda bulunduİstanbul'da yağmur etkili oldu. Meteoroloji yarın için de uyarıda bulundu

meteoroloji-uyari-yenicag4-001.jpg

Son Haberler
Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybetmesi aşı tartışmalarını yeniden patlattı
Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybetmesi aşı tartışmalarını yeniden patlattı
Erzin’de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Erzin’de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Gülben Ergen Narin'in annesine verdi veriştirdi: Bu kadının Allah'ı yok
Gülben Ergen Narin'in annesine verdi veriştirdi: Bu kadının Allah'ı yok
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Adıyaman'da 13 Yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'da 13 Yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı