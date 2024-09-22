Meteoroloji saat verip 9 ili uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor. 22 Eylül 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar, Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun'un kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da yağmur etkili oldu. Meteoroloji yarın için de uyarıda bulundu