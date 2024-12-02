Meteoroloji saat verip uyardı! Antalya'yı sağanak vuracak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji saat verip uyardı! Antalya'yı sağanak vuracak

Antalya'da bu akşamdan itibaren çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor ve yağışın yarın gece yarısına kadar etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) ve Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor (2 Aralık 2024)Meteoroloji saat vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor (2 Aralık 2024)

Meteoroloji saat verip uyardı! Antalya'yı sağanak vuracak

Meteoroloji saat verip uyardı! Antalya'yı sağanak vuracak

Son Haberler
Panathinaikos’un tercrübeli oyuncusu kadro dışı kaldı
Panathinaikos’un tercrübeli oyuncusu kadro dışı kaldı
Gaming performansı Windows 10 mu 11 mi daha başarılı?
Gaming performansı Windows 10 mu 11 mi daha başarılı?
Muş'ta 2 bin koyun mahsur kaldı
Muş'ta 2 bin koyun mahsur kaldı
Light of Motiram oyun dünyasını altüst etti
Light of Motiram oyun dünyasını altüst etti
9 yaşından beri babasının istismarına maruz kalan kız çocuğu intihar etti
9 yaşından beri babasının istismarına maruz kalan kız çocuğu intihar etti