Meteoroloji saat verip uyardı! Antalya'yı sağanak vuracak

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) ve Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor (2 Aralık 2024)