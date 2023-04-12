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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'nin 'yurt genelinde sağanak yağış etkili olmaya devam edecek' dedi. 9 il için sarı, 7 il için ise turuncu kodlu uyarı yaptı. Bazı illerde ise kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten bu yağışların uyarısını Ocak ayında yapmıştı.

Galeri Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 07:47
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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu yeni hava tahmin raporlarına göre ülkemizin genelinde sağanak yağış ve soğuk esen rüzgar bir süre daha etkili olmaya devam edecek.
Ayrıca Meteoroloji 9 il için sarı, 7 il için ise turuncu kodlu uyarı yaptı.
Bazı illerde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de 14 Ocak tarihinde kendi sosyal medya hesabından yapmış bir olduğu bir paylaşımla Şubat, Mart ve Nisan ayının bol yağışlı geçeceği konusunda uyarmıştı.

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

Sosyal medyada Ökten şu ifadeleri kullanmıştı:
2021 kışı da böyleydi. Sonra yüzümüz çok güldü. Şubat, Mart ve Nisan İstanbul'da bol yağışlı geçti. Bu senenin potansiyeli 2021'den daha iyi görünüyor. Stratosfer de çok iyi gidiyor. Az daha sabır...

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

Bugün ve beraberindeki Nisan ayı içerisinde ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinde, yarın zamanla İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güney kesimlerinin 1000 m üzeri yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevreleri ile zamanla İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 6°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

EGE
Çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 19°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimler ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

AKDENİZ
Çok bulutlu, batı ve doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 7°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 11°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 3°C, 10°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 13°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 11°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 13°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13/17
Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 9°C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 3°C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
IĞDIR 10°C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

15/17
Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

16/17
Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

17/17
Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

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