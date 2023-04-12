Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güney kesimlerinin 1000 m üzeri yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevreleri ile zamanla İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 6°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.