Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 9°C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 3°C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR 10°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

