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Sağanak uyarısı. Meteoroloji tarih ve saat verdi

Meteoroloji 30 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde sağanak etkili olacak.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 10:18
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Meteoroloji tarih ve saat verdi. Sağanak uyarısı

Sağanak uyarısı. Meteoroloji tarih ve saat verdi
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Bugün gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

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