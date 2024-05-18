Ev alacaklar dikkat. Konut fiyatlarının düştüğü bölgeler açıklandı

Konut piyasasının bu şekilde devam etmesi halinde 2022'de açılan makasın 2 yıl içinde kapanmasının mümkün olduğunu söyleyen Görkem Öğüt, konut fiyatlarında düşüş görülen yerleri de söyledi.

Bu yıl nakit ödeme ile konut satışlarının arttığını belirten Görkem Öğüt bu nedenle pazarlık döneminin başladığını ve peşin satışlarda ciddi fiyat kırılmalarının yaşandığına dikkat çekti.

Nisan ayındaki konut hareketliliğini değerlendiren Görkem Öğüt, bugünlerde son 2 yılın en düşük konut satış adetlerini gördüklerini söyledi. Fiyatların nominal olarak hala yükselişte olduğunu belirtti.

KİRALAR YÜZDE 55 ARTTI

Endeksa verilerine göre kiralık konut fiyatları nisanda bir önceki yılla göre yüzde 55 artarken, yıllık artış enflasyondan arındırıldığında yüzde 8 azaldı.

YILLIK SATILIK FİYAT DEĞİŞİMİ YÜZDE 9 AZALDI

Görkem Öğüt, Endeksa değerlendirmelerine baktıklarında fiyatlar nominal olarak geçen yıla ve ondan önceki yıla göre artmaya devam ettiğini ancak reel olarak fiyat artışının en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

Öğüt, Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 3 milyon 358 bin 940 lira olduğunu, Muğla'da ortalama konut fiyatlarının 7,5 milyon, İstanbul'da ise ortalama konut fiyatlarının 4,5 milyon lirayı aştığını söyledi.

KONUT FİYATLARINDA 2 YIL İÇİNDE RAKAMSAL GERİLEME OLABİLİR

Konut piyasasında son günlerde alımların likiditeyle yapıldığını vurgulayan Görkem Öğüt, özellikle yüksek segmentteki konutlarda çetin pazarlıklar yaşandığını belirterek nakitle dönen bir piyasa oluştuğunu pazarlık paylarının da çok yükseldiğini söyledi.

Öğüt, gayrimenkulün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zamandan bağımsız iyi ve en güvenli yatırım aracı olarak ilk sıralarda yer olduğunu hatırlattı.

İSTANBUL'DA ESENYURT'DA KONUT FİYATLARI YÜZDE 35-40 ORANINDA DÜŞTÜ

Fiyat artışı anlamında enflasyonun altında kalan hatırı sayılır miktarda bölge olduğunu söyleyen Görkem Öğüt İstanbul'da özellikle Esenyurt'ta konutların hızla satıldığını bu bölgede fiyat düşüşünün de yüzde 35-40'lara ulaştığını söyledi.

Görken Öğüt, yine 2022 yılı Ağustos'unda çok hızlı fiyat yükselişlerinin görüldüğü Antalya ve diğer sahil kentlerinde fiyat artışlarının hız kestiğine dikkat çekti.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

TÜİK'in açıkladığı bilgilere göre yurt genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 28, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12 azalarak 75 bin 569 adet oldu.