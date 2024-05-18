Bahçeli'den Çetin Doğan'a tepki çeken sözler. ‘Cezaevi müdürü olsam içeri alırdım’

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Bahçeli'den Çetin Doğan'a tepki çeken sözler. ‘Cezaevi müdürü olsam içeri alırdım’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Şubat Davası'nda tahliye edilen emekli orgeneral Çetin Doğan'a yönelik "Ben cezaevi müdürü olsaydım, geri içeri alırdım'' açıklamasında bulundu.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli komutanların tahliyesine ilişkin sorulan soru üzerine 28 Şubat olaylarının özellikle AKP ve ona gönül vermiş insanları üzen bir olay olduğunu vurgulayarak, aradan yıllar geçmiştir olaya ilişkin Erdoğan’ın anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliye ettiğini belirtti.

Atılan bu adımın iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçeli, Erdoğan’ın komutanlara cezaevindeki hayat şartlarının yoğunluğu içerisinde kendi yetkisini kullanarak 80 üstü yaş grubunun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek bir güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp bunların cezaevinden çıkmasına vesile olduğunu söyledi.

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''BEN OLSAM İÇERİ ALIRDIM''

28 Şubat Davası'nda tahliye edilen Çetin Doğan'ın cezaevi çıkışında sarf ettiği sözlerin sorulması üzerine Doğan’a tepki gösteren Bahçeli, konuşmasının kendisine göre uygun olmadığını belirterek, “Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, ‘Çetin Doğan, sen orada yoksun’ diye geri içeri alırdım” diye konuştu.

Bahçeli konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Genelde cezaevinde uzun yıllar kalan ve hayatını devam ettirebilecek şartlara çok uzak kalmış birçok insan var. Eğer Türkiye’de hayatı koruma, zor şartlarda hayatı iyiye idame ettirebilecek imkanlardan yoksun olan insanlar afla değil Cumhurbaşkanı’nın vicdani ve insani yaklaşımıyla dışarıya çıkartılıp normal hayatta ailelerinin yanında, ömürlerinin sonlarına doğru huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmesinde yarar vardır.

Anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kendisine en fazla zulüm yapıldığı kanaati toplumda yaygın olan bir gruba bunu vermiş olması takdirle karşılanmalıdır."

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Çetin Doğan

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