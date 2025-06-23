Meteoroloji uyardı: Afrika’dan Türkiye’ye geliyor... Çok sert vuracak! (23 Haziran 2025)

Balkanlar etkisini kaybediyor, yeni haftada yerini Afrika üzerinden gelecek olan kavurucu sıcaklar alacak. Meteoroloji hafta boyunca ülke genelinde çok sıcak bir hava beklediğini açıkladı. 5 günlük hava tahmininde, termometreler bazı illerde 40 dereceleri aşacak. Bu noktada dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği aktarıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği belirtildi.

YENİ HAFTADA AFRİKA ETKİLİ OLACAK

Balkanlar yerini Afrika’ya bırakacak. Yeni haftada Afrika üzerinden sıcak hava dalgası yurda giriş yapacak. İstanbul 36, İzmir 41 ve Ankara 35 dereceleri aşacak. Meteoroloji 5 günlük tahminde vatandaşları sıcaklık konusunda uyardı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık