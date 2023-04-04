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Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:51
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Meteoroloji uyardı: Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına bekleniyor

Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Finike-Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki Silifke-Mersin kıyı kesimlerinde ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(Kaynak: AA)

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