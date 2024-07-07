Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yeni haftada özellikle batı bölgelerde yeni sıcak hava dalgası bekleniyor. Hava sıcaklığının bazı kentlerde 42 dereceye kadar çıkacağı öğrenildi.

1/7
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız 1

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yeni haftada batı bölgelerinde yeni sıcak hava dalgası bekleniyor.

2/7
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız 2

İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık arttı, Ankara'da sıcaklık temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor. İzmir de çok sıcak ancak rüzgarların sert esmesi bir nebze de olsa rahatlık sağlıyor

3/7
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız 3

İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa güneşli 35 derece. Antalya'da bağıl nem 3 gün daha düşük, sıcaklık 39 derece.

4/7
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız 4

Marmara'da hava bugünlerde çok sıcak ve nemli olmaya başladı. Poyrazın hafta boyunca sert esecek olması biraz olsun serinlik sağlayacak. Bölgede sıcaklıklar 32-34 derece aralığında.

5/7
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız 5

İç Anadolu'da haftanın ilk gününden itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek. Rüzgarlar kuzeyden sert esiyor. Sivas civarında yerel yağışlar görülebilecek. Eskişehir 35, Konya ve Kayseri 33, Niğde 31 derece.

6/7
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız 6

Ege yeni sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek olan bölge. Pazartesi Manisa, Muğla ve Denizli 40, Aydın 42, Afyon 34, Bodrum 38 derece. Rüzgarların sert ve serin esmesi ,sıcak çarpması riskini biraz azaltıyor.

7/7
Meteoroloji uyardı bayıltan sıcaklar geliyor. Kavrulacağız 7

Akdeniz'de çoğu şehirde hava kuru ancak çok sıcak. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Adana 38, Kahramanmaraş 40, Isparta 35 derece.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Evden 42 kamyon çöp çıktı. 20 yılda biriktirmişler
Evden 42 kamyon çöp çıktı. 20 yılda biriktirmişler
Çocuklarda Yazın En Sık Karşılaşılan 5 Sorun
Çocuklarda Yazın En Sık Karşılaşılan 5 Sorun
Oteller yetmedi çadırda ve cami bahçesinde yatıyorlar. Binlerce vatandaş akın etti
Oteller yetmedi çadırda ve cami bahçesinde yatıyorlar. Binlerce vatandaş akın etti
Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı
Dışarı çıkarken iki kere düşünün yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji saat vererek sarı kodla uyardı
Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi
Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi
Mersin’deki antika pazarına büyük ilgi
Mersin’deki antika pazarına büyük ilgi