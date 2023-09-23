Meteoroloji uyardı. Bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlere göre sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Uzmanlar, saat 11.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmama uyarısı yaptı.

Meteoroloji uyardı. Bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtildi. Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkarken 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzeydoğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar sıcak hava nedeniyle; 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor.

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