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Meteoroloji 'kuvvetli geliyor' diyerek uyardı! O bölgedeki iller dikkat

İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun güney ve batı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:38
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Meteoroloji uyardı. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 'kuvvetli geliyor' diyerek uyardı! O bölgedeki iller dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Kayseri, Niğde, Yozgat ve Sivas, akşam saatlerinden sonra Tokat, Amasya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli, gece saatlerinden itibaren ise Ordu çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren ise Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli, Bingöl, Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

Batı Karadeniz'de devam eden yağışların da yarın ilk saatlerden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi ile Bolu'nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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