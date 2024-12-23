Meteoroloji uyardı! Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji uyardı! Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni tahminlerine göre, yarın Muğla'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Muğla AFAD İl Müdürlüğü, vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, yarın Muğla'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın Muğla genelinde şiddetli sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, kıyı bölgelerde dolu yağışı ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi risklere karşı tedbirli olunuz"

Meteoroloji uyardı! Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı

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