Meteoroloji uyardı! Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı

Muğla AFAD İl Müdürlüğü, vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, yarın Muğla'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: