Meteoroloji uyardı: O illeri kar vuracak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bayburt ve çevre iller için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, kuvvetli kar yağışının Bayburt, Erzincan, Erzurum ve çevrelerinde olacağı bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuvvetli kar yağışlarının bugün akşam saatlerinde etkili olacağı belirtildi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulacağını bildiren Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşın tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı. "Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışlarına dikkat" denilerek yapılan uyarıda, "Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatleri (14.04.2025 Pazartesi) ile yarın (15.04.2025 Salı) akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan doğusu (Tercan, Çayırlı, Otlukbeli)'de kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.