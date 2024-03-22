Meteoroloji uyardı Sakarya beyaza büründü

Kaynak: İHA
Meteoroloji uyardı Sakarya beyaza büründü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

MGM’nin uyarıları sonrasında Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Gece saatlerinde Sakarya Hendek’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışı sonrasında, Hendek'in yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar güne karla uyandı. Lapa lapa yağan kar ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışını görüntüleyen Mehmet Köse, "Anlatmaya gerek yok. Kar yağışı devam ediyor. Mart ayı dert ayı" dedi.

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