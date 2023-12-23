Meteoroloji uyarmıştı. Her yer beyaza büründü. Araçlar yolda kaldı

Hürriyet'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari ve Şırnak’ın bir kısmı için turuncu, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bitlis, Muş, ve Van için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

Uyarıdan sonra söz konusu illerde kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı.

SİVAS

Sivas’ın Divriği ilçesinde yoğun kar yağışı özellikle ağır tonajlı araçların yolda mahsur kalmasına sebep oldu. Yolda kalan araçlar için kurtarma çalışmaları yürütülürken, polis ekipleri lastiklerine zincir takmayan sürücülerin yollarına devam etmesine izin vermedi.

BİTLİS

Bitlis ve ilçelerinde dünden beri devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Bitlis merkezde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi bulurken, 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

TUNCELİ

Meteoroloji tarafından yapılan yağış uyarısından sonra Tunceli’de yağış yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

İlde kar kalınlığı bazı yerlerde 35 santimetreyi bulurken, Munzur Dağı eteğindeki Ovacık ilçesiyle yüksek kesimde bulunan Pülümür, Hozat, Nazımiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye Valiliğe bağlı ekiplerin kapanan yolları açma ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HAKKARİ

Hakkari’de dün başlayan kar yağışı ara ara etkili devam ediyor. Merkezde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 50 santimetreye çıktı. Kar yağışından köy ve mezra yolları da nasibini aldı, Hakkari’de dünden beri etkili olan kar yağışı 6 köy ve 28 mezranın yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

Ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı, Bingöl- Erzurum kara yolunda çok sayıda kazaya sebep oldu.

Birçok araç yolda mahsur kalırken, Karayolları, belediye ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Erzurum Karayolunda tırların geçişişine izin verilmiyor.