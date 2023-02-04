4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul’u günlerce esir alacak. Meteoroloji uzmanı uyardı: Okullar bile tatil edilebilir

İstanbul’u günlerce esir alacak. Meteoroloji uzmanı uyardı: Okullar bile tatil edilebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'un genelinde etkili olacak kar yağışının, pazar ve pazartesi günü süreceğini belirterek, "Salı günü de devam edebilir. Bu sebeple okul tatili uzayabilir." dedi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 00:22
Takip Et

Meteoroloji uzmanı uyardı: Okullar bile tatil edilebilir

İstanbul’u günlerce esir alacak. Meteoroloji uzmanı uyardı: Okullar bile tatil edilebilir
+
Aa
-

Türkiye soğuk ve kar yağışının etkisi altında girdi. Yurt genelinde beklenen kar yağışına karşı uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı, pazar günü etkisini artacak.

Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalar yaptı.

“OKUL TATİLİ UZAYABİLİR"

Cumartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul'un genelinde etkili olacak kar yağışının, pazar ve pazartesi günü süreceğini söyleyen Çalışkan, "Salı günü de devam edebilir. Bu sebeple okul tatili uzayabilir" diyerek uyarıda bulundu.

Marmara'da İstanbul, Ege'de de İzmir dahil olmak üzere şiddetli rüzgarların, kar yağışını tipiye çevireceğine yönelik uyarı da bulunan Çalışkan, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

“BEYAZ ÖRTÜ EGE'YE DE GELECEK”

Ülkenin hemen hemen 4'te 3'ünü kaplayacak beyaz örtü Ege'ye de gelecek.

Çalışkan, "Pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacak. Bu yağışlar Antalya'ya kadar inecek" dedi ve Ankara'nın da pazar günü yoğun kar alacağını açıkladı.

7 gün yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin bir değerlendirme haritası yayımlayan Meteoroloji de ülkenin büyük bir bölümünü karlı işaretledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
1
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
2
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
4
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
5
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
6
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
7
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında belediye görevlileri savunma yaptı
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında belediye görevlileri savunma yaptı
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında belediye görevlileri savunma yaptı
﻿İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı
﻿İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı
﻿İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
﻿110 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.