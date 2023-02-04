İstanbul’u günlerce esir alacak. Meteoroloji uzmanı uyardı: Okullar bile tatil edilebilir

Türkiye soğuk ve kar yağışının etkisi altında girdi. Yurt genelinde beklenen kar yağışına karşı uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı, pazar günü etkisini artacak.

Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalar yaptı.

“OKUL TATİLİ UZAYABİLİR"

Cumartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul'un genelinde etkili olacak kar yağışının, pazar ve pazartesi günü süreceğini söyleyen Çalışkan, "Salı günü de devam edebilir. Bu sebeple okul tatili uzayabilir" diyerek uyarıda bulundu.

Marmara'da İstanbul, Ege'de de İzmir dahil olmak üzere şiddetli rüzgarların, kar yağışını tipiye çevireceğine yönelik uyarı da bulunan Çalışkan, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

“BEYAZ ÖRTÜ EGE'YE DE GELECEK”

Ülkenin hemen hemen 4'te 3'ünü kaplayacak beyaz örtü Ege'ye de gelecek.

Çalışkan, "Pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacak. Bu yağışlar Antalya'ya kadar inecek" dedi ve Ankara'nın da pazar günü yoğun kar alacağını açıkladı.

7 gün yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin bir değerlendirme haritası yayımlayan Meteoroloji de ülkenin büyük bir bölümünü karlı işaretledi.