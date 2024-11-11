Meteoroloji uzmanından yeni hafta uyarısı! Sağanak yağış ve kar geliyor (11 Kasım 2024)

Yeni haftaya girerken, pek çok vatandaş hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji’ye göre; Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Ayrıca Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de hafta sonunu işaret ederek, “Hafta sonu sıcaklık 3-4 derece düşerek daha yağışlı bir döneme girecek ve Anadolu’da kar görülebilecek” ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), günlük hava durumu verilerini paylaştı. Tahminlere göre; hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Yurdun genelinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Ancak; Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağı aktarıldı.

ŞEN: 3-4 DERECE DÜŞEREK DAHA YAĞIŞLI BİR DÖNEME GİRECEK

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise yeni haftanın hava durumu olaylarını X(eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden aktardı. Şen, “Bugün Trakya da yağmur, doğu Anadolu’da yağmur yükseklerde karla karışık yağmur var. Akşam İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Afyon, Isparta civarında yerel hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor. Hafta sonu sıcaklık 3-4 derece düşerek daha yağışlı bir döneme girecek ve Anadolu’da kar görülebilecek” dedi.

Bugün Trakya da yağmur, doğu anadolu'da yağmur yükseklerde kky var. Akşam İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Afyon, Isparta cıvarında yerel hafif yağış olabilir. Sıcaklık değişmiyor.

Hafta sonu sıcaklık 3-4 derece düşerek daha yağışlı bir döneme girecek ve anadoluda kar görülebilecek — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) November 11, 2024

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul, Sakarya, Çanakkale'nin doğusunun aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyon çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu, Hatay'ın güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi ile Kayseri'nin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği belirtilirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği belirtiliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği aktarılıyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri yaşanacak.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.