Meteoroloji yeni verileri açıkladı! Ülkenin büyük bölümü için sis uyarısı! (28 Ekim 2024)

MGM yeni veri tahminini paylaştı. MGM’nin yeni verisinde Türkiye'nin 81 ilinde 2 gün boyunca herhangi bir yağış olayı görülmüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise gün boyu güneşli havanın hakim olacağı belirtiliyor.

SİS VE PUS OLAYI YAŞANACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağışlı hava beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi yaşanması da öngörülüyor.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette rüzgarın esmesi bekleniyor.

BOĞAZA SİS ENGELİ SEFERLER İPTAL EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğini, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı. İstanbul'da şehir hatlarının bazı seferlerinde iptaller yaşanıyor.

29 EKİM’DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, Cumhuriyet Bayramı'nda ülke genelinde yağışlı hava beklenmediğini belirtti. Ancak bazı noktalarda sis olayı yaşanacağı aktarılıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz’in kıyı bölümlerinde sıcaklıkların 29 dereceye kadar gelerek yazdan kalma bir hava yaşanacak.

İşte bölgelere göre hava durumu;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.