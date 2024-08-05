Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Kars ve Ardahan ile Kahramanmaraş'ın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.