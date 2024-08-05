Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek

Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu birçok kent için sağanak ve rüzgar uyarısında bulunurken bugün ve yarın hava sıcaklıklarının sağanak yağışa bağlı olarak düşeceğini aktardı.

1/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

2/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 2

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Kars ve Ardahan ile Kahramanmaraş'ın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak.

3/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 3

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyden, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

4/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 4

İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyden, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevrelerinde batı ve güneybatıdan kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) bekleniyor.

5/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 5

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara:

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Edirne: 23°C - 35°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- İstanbul: 24°C - 31°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Kırklareli: 21°C - 32°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Kocaeli: 23°C - 32°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

6/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 6

Ege:

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerde parçalı bulutlu. Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç kesimlerde rüzgar kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa).

- Denizli: 24°C - 40°C, parçalı ve az bulutlu.

- İzmir: 24°C - 36°C, az bulutlu ve açık.

- Manisa: 24°C - 39°C, parçalı ve az bulutlu.

- Muğla: 21°C - 38°C, az bulutlu ve açık.

7/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 7

Akdeniz:

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu. Osmaniye, Toroslar ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hatay çevrelerinde rüzgar batı ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa).

- Adana: 26°C - 36°C, iç kesimler parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Antalya: 26°C - 33°C, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Hatay: 26°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu.

- Isparta: 20°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu.

8/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 8

İç Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Ankara: 19°C - 34°C, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Çankırı: 18°C - 34°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Eskişehir: 18°C - 33°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Konya: 22°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu.

9/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 9

Batı Karadeniz:

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç kesimlerde rüzgar kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa).

- Bolu: 14°C - 29°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Düzce: 19°C - 32°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Sinop: 22°C - 31°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Zonguldak: 19°C - 28°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

10/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 10

Orta ve Doğu Karadeniz:

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Amasya: 18°C - 36°C, parçalı ve az bulutlu.

- Artvin: 19°C - 30°C, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Samsun: 22°C - 32°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Trabzon: 23°C - 29°C, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

11/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 11

Doğu Anadolu:

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Erzurum: 12°C - 30°C, parçalı ve az bulutlu.

- Kars: 11°C - 28°C, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

- Malatya: 19°C - 38°C, az bulutlu.

- Van: 16°C - 29°C, az bulutlu.

12/12
Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek 12

Güneydoğu Anadolu:

Az bulutlu ve açık. Batı kesimlerinde rüzgar batı ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa).

- Diyarbakır: 22°C - 42°C, az bulutlu ve açık.

- Gaziantep: 24°C - 40°C, az bulutlu ve açık.

- Siirt: 25°C - 40°C, az bulutlu ve açık.

- Şanlıurfa: 27°C - 42°C, az bulutlu ve açık.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yaş sınırını geçenler artık araç kullanamayacak. Ehliyet sisteminde yeni dönem
Yaş sınırını geçenler artık araç kullanamayacak. Ehliyet sisteminde yeni dönem
Ormanda uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Ormanda uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu
Avrupa Yakası ekranlara geri dönüyor. İlk bölümün tarihi belli oldu
45 ilde deprem bekleniyor. İşte o iller. Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
45 ilde deprem bekleniyor. İşte o iller. Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler
İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Kimliklerde yeni dönem. Artık bu özellik kullanılacak
Kimliklerde yeni dönem. Artık bu özellik kullanılacak