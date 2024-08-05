Meteorolojiden 10 il için sağanak uyarısı. Bugün ve yarın sıcaklıklar düşecek

Akdeniz:
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu. Osmaniye, Toroslar ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hatay çevrelerinde rüzgar batı ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa).
- Adana: 26°C - 36°C, iç kesimler parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Antalya: 26°C - 33°C, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Hatay: 26°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu.
- Isparta: 20°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu.