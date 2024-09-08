Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji 11 il için kuvvetli sağanak ve dolu yağışı için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'un kuzey kesimlerinde de yağış bekleniyor.

İstanbul'da ise bugün hava sıcaklığının 27 derece olması bekleniyor. Kentin çoğu bölgesinde parçalı hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

11 İL İÇİN UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlayarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Uyarı kapsamında kuzeydoğu bölgelerde Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve çevreleri ile Erzincan'ın doğu, Kars'ın kuzey ve Artvin'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Ayrıca, Kastamonu'nun doğu, Çorum'un kuzey, Sinop'un iç ve Samsun'un batı kesimlerinde de kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.

Bu yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapılarak vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller arasında Artvin, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Samsun, Sinop, Bayburt ve Ardahan yer alıyor.

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