Meteorolojiden 15 il için sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Meteorolojiden 15 il için sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojinin verilerine göre, 15 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağışların, Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bölgelerde beklenen hava durumun tahminleri belli oldu.

Bugün Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

6 İLDE SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜZERİNDE

Meteoroloji, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağını bildirirken, sıcaklıklar, 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

İSTANBUL'DA HAVA 33 DERECE

Batman'da 42, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 41, Aydın ve Siirt'te ise 40 derece olacak. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 22 derece; İstanbul'da en yüksek 33, en düşü 25; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 27 derece olacak.

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