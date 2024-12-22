Meteoroloji’den 3 il için kar yağışı ve buzlanma uyarısı! Dikkatli olun

Kaynak: İHA
Meteoroloji’den 3 il için kar yağışı ve buzlanma uyarısı! Dikkatli olun

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van'ın kuzey ve güney ilçelerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Muş, Bitlis ve Van ilinin kuzey ve güney ilçelerinde aralıklı kar yağışı görülecek. Kar yağışının bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Bölge genelinde, özellikle gece ve sabah saatlerinde gizli buzlanma ve don olayı yaşanması, ayrıca bölgesel sis ve pus hadisesinin etkili olması öngörülüyor. Kar yağışı nedeniyle sert rüzgar, tipi, kar savrulması ve rüzgar üşümesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

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Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran ve Güzeldere geçitlerinde gizli buzlanma, gece ve sabah saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, dik yamaçlarda çığ tehlikesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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Ayrıca, bölgesel sis nedeniyle görüş mesafesi daralabilir ve düşük sıcaklıklarla birlikte gizli buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması önerildi.

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