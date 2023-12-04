Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı

TRT Haber'de yer alan habere göre, yarın yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı ise yağışlı geçecek.

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Çarşamba gününden itibaren güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar azalacak. Cuma gününden itibaren ise kuzeybatı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek; ancak diğer yerlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seviyelerde seyredecek.