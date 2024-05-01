Meteoroloji'den 4 il için tarih ve saat verip uyardı! Herkes tedbirli olsun

Kaynak: AA
Meteoroloji'den 4 il için tarih ve saat verip uyardı! Herkes tedbirli olsun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz’de bu akşam saat 21.00 itibarıyla, Doğu Akdeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yarın sabah saat 08.00 başlaması beklenen sağanak yağışların, gece yarısına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve önlemli olmaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, bu tür hava olaylarının yol açabileceği ulaşım aksamalarına karşı da uyarıda bulunuldu.

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