Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 46 ile sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşlara 'tedbirsiz ve şemsiyesiz' dışarı çıkmamaları tavsiye etti.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 1
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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 2

Sıcak ve bunaltıcı havalar yerini soğuk ve yağmura bırakmaya hazırlanıyor...

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 3

İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere yurdun yarısında yağış etkili olmaya başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklenen illeri açıkladı.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ankara ve Antalya’nın arasında olduğu 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 5

Yağış beklenen illerden 5 il için sarı, 2 il için sarı ve turuncu kolu yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 6

SARI VE TURUNCU KOD UYARISI YAPILAN İLLER

Sinop: 27 (Sarı kodlu uyarı)

Samsun: 27 (Sarı ve turuncu kodlu uyarı)

Ordu: 29 (Sarı ve turuncu kodlu uyarı)

Çorum: 26 (Sarı kodlu uyarı)

Amasya: 29 (Sarı kodlu uyarı)

Kastamonu: 25 (Sarı kodlu uyarı)

Tokat: 30 (Sarı kodlu uyarı)

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 7

Türkiye’de yağışlı havanın etkisi altına girecek olan vatandaşların, olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Yağışlı hava, önümüzdeki hafta boyunca devam edecek.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 8

Günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 9

ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Başkente de bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram ) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 10

Yağışın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 11

Orta Karadeniz’de ve İç Anadolu ve Başkentte görülecek yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 12

İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 13

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Sakarya, Bilecik

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 14

Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Ardahan.

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Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın! 15
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