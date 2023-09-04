Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın!

Günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.