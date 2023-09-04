Meteoroloji'den 46 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Pencereden bakmadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 46 ile sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşlara 'tedbirsiz ve şemsiyesiz' dışarı çıkmamaları tavsiye etti.
Sıcak ve bunaltıcı havalar yerini soğuk ve yağmura bırakmaya hazırlanıyor...
İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere yurdun yarısında yağış etkili olmaya başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklenen illeri açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ankara ve Antalya’nın arasında olduğu 46 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağış beklenen illerden 5 il için sarı, 2 il için sarı ve turuncu kolu yağış uyarısı yapıldı.
SARI VE TURUNCU KOD UYARISI YAPILAN İLLER
Sinop: 27 (Sarı kodlu uyarı)
Samsun: 27 (Sarı ve turuncu kodlu uyarı)
Ordu: 29 (Sarı ve turuncu kodlu uyarı)
Çorum: 26 (Sarı kodlu uyarı)
Amasya: 29 (Sarı kodlu uyarı)
Kastamonu: 25 (Sarı kodlu uyarı)
Tokat: 30 (Sarı kodlu uyarı)
Türkiye’de yağışlı havanın etkisi altına girecek olan vatandaşların, olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Yağışlı hava, önümüzdeki hafta boyunca devam edecek.
Günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.
ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI
Başkente de bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram ) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.
Orta Karadeniz’de ve İç Anadolu ve Başkentte görülecek yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Sakarya, Bilecik
Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Ardahan.