Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu

Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasına ilişkin gelişmeler hakkında konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, altındaki düşüşün sebeplerini açıkladı. Atayık, vatandaşın rekor seviyelerden düşüşe geçen fiyatların bir fırsat olduğunu söyledi.
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Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu 1

Altın fiyatlarında son zamanlarda gerçekleşen dalgalanma, piyasalarda yoğun bir hareketliliğe sebep oldu. ABD'den gelen enflasyon verileriyle altın fiyatlarının tekrar düşüşe geçtiği öne sürüldü.

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Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu 2

Yaşanan bu olay Darphane'de yoğunluğa sebep olmuş çifte vardiya sistemine geçilmişti. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, altın piyasasına ilişkin gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu 3

Geçtiğimiz günlerde üretimdeki yoğunluk sebebiyle çifte vardiya sistemine geçilen Darphane ile ilgili olarak konuşan İKO Başkanı Mustafa Atayık, oda olarak göreve geldikleri günden beri Darphane Üst Yönetimi ile iyi bir diyalog yürüttüklerini, sektör mensuplarımızın taleplerini anında ilettiklerini ve birlikte çözüm geliştirdiklerini belirtti.

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Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu 4

Özellikle, yerel seçimler öncesinde vatandaşların artan altın talebinin karşılanması için Darphane’de hem iki vardiyalı sisteme geçildiğini hatırlatan Atayık, Darphane’de Ramazan Bayramı haftasında bile fazla mesai yapıldığını, altın fiyatlarının ons fiyatının artışı sebebiyle geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıktığını, ancak geçen haftadan itibaren altında bir geriye çekilme yaşandığını, kapalıçarşı ve semtlerdeki diğer kuyumcularda seçim öncesindeki gibi bir yoğunluk kalmadığını, sadece fiyatlardaki düşüşü fırsat bilip bu süreçte altın almaya gelenler olduğunu belirtti.

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Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu 5

Bu arada Darphane’nin Kartal’daki fabrikasının Haziran sonu-Temmuz başı faaliyete geçmesinin beklendiğini belirten Atayık, fabrikanın hizmet vermeye başladığında günlük altın üretiminin 6 tona çıkacağını ve piyasadaki talep kaynaklı sorunların gündemden kalkacağına inandıklarını, Darphane’nin Beşiktaş’taki yerleşkesinde tek vardiya altın üretim kapasitesinin 400-450 kg ve iki vardiyada 600-650 kilograma çıkabileceğini, üç vardiya halinde ise 850-900 kilogramlık maksimum kapasiteye sahip olacağını ifade etti.

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Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu 6

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Altındaki düşüşün nedenini açıklayan Atayık düşüşün devam edip etmeyeceği hakkında, altındaki düşüşün tamamıyla yurt dışı kaynaklı olduğunu, ons fiyatlarındaki gerilemeyle yaşanan bir tablo olduğunu, FED’in faiz indirimi kararının gecikmesi ve yılın ikinci yarısına sarkması, ayrıca kaç faiz indirimi yapılacağının belirsiz olmasının bu nedenler arasında olduğunu belirtti.

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Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu 7

Öte yandan Atayık, merkez bankalarının stoklarını altınla desteklemeye devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in tüm uluslar arası diplomasi çabalarına rağmen Gazze’de Refah’a saldırması ve diğer konjöntürel gelişmeler altını yeniden yukarıya çektiğini de ifade etti.

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Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu 8

ALTIN YATIRIMCILARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Atayık sözlerine şöyle devam etti:

Piyasa uzmanları ve analistler, altında orta ve uzun vadede yön hep yukarı değerlendirmesinİ yapıyor. Bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkıyor ki altın , önümüzdeki dönemde de yatırımcılar için güvenli liman olmayı devam ettirecek. Yatırımcılarımızın öncelikle panik alım ve satım yapmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Unutmayın altın iz bıraktığı yerden bir gün mutlaka geçecektir. Dünyadaki baş döndürücü gelişmeler ve sıkıntılar var olduğu sürece altındaki dalgalanma da hep sürecektir. Bu sebeple, vatandaşlarımızın altındaki gelişmeleri soğukkanlı bir şekilde takip etmeleri, düşüş zamanlarında ise alım için bir fırsat olarak görmeleridir.

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