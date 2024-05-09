Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu

ALTIN YATIRIMCILARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Atayık sözlerine şöyle devam etti:

Piyasa uzmanları ve analistler, altında orta ve uzun vadede yön hep yukarı değerlendirmesinİ yapıyor. Bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkıyor ki altın , önümüzdeki dönemde de yatırımcılar için güvenli liman olmayı devam ettirecek. Yatırımcılarımızın öncelikle panik alım ve satım yapmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Unutmayın altın iz bıraktığı yerden bir gün mutlaka geçecektir. Dünyadaki baş döndürücü gelişmeler ve sıkıntılar var olduğu sürece altındaki dalgalanma da hep sürecektir. Bu sebeple, vatandaşlarımızın altındaki gelişmeleri soğukkanlı bir şekilde takip etmeleri, düşüş zamanlarında ise alım için bir fırsat olarak görmeleridir.